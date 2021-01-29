Губерниев опоздал с передачей важного подарка Лановому

Москва, 29 января. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не успел подарить артисту Василию Лановому ценный подарок от российского лыжника Александра Большунова.

Для звезды советского и российского кино был уготовлен подарок, который передал Большунов. Спортсмен хотел подарить артисту «желтую майку лидера» с лыжной многодневки «Тур де Ски». На презенте спортсмен подписал: «Василию Семеновичу здоровья, удачи!». Запись была сделана 23 января, когда актер находился в больнице.

Губерниев заверил, что Лановой следил за ходом соревнований. В последние недели он делал это на больничной койке.

«Умер наш родной Василий Лановой! Гениальный, народный! В больнице он смотрел лыжи и биатлон, переживал за наших ребят! Я очень хотел сделать ему подарок , передать чемпионский биб, но не успел», — написал Губерниев на своей странице в социальной сети Instagram.

Народный артист Василий Лановой умер на 88-м году жизни 28 января. Несколько недель до смерти актер был в больнице, где лечился от коронавирусной инфекции. У знаменитого артиста были осложнения. Накануне стало известно, что всенародный любимец пережил клиническую смерть.