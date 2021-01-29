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Новосибирские ученые создали искусственный интеллект для повышения удоя коров

Ученые создали искусственный интеллект VectorMoo для повышения удоя коров

Новосибирск, 29 января. Инженеры из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали систему VectorMoo для анализа различных показателей хозяйства крупного рогатого скота.

Разработка поднимет удои до семи процентов, снизит риски заболеваемости среди коров и значительно оптимизирует систему производства, уверен генеральный директор бизнес-инкубатора при университете Роман Шмигирилов. Он планирует запатентовать VectorMoo не позднее 2022 года.

Запрос на поставки комплекса уже есть из нескольких хозяйств Новосибирской области и Краснодарского края. Отмечается, что ряд зарубежных сельхозпроизводителей также проявили интерес к этой системе искусственного интеллекта.

Ранее Минэнерго России подсчитало выгоду от внедрения искусственного интеллекта в нефтегазовую сферу. За 2025 по 2040 год возможно будет привлечь до 5,4 триллиона рублей.

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