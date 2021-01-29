Пожилым жителям Германии не рекомендуют прививаться вакциной от AstraZeneca

Берлин, 29 января. Немецкие исследователи не советуют применять вакцину AstraZeneca на людях старше 65 лет. Об этом передает газета Die Welt.

Рекомендацию дали специалисты Постоянной комиссии по вакцинам при Институте Роберта Коха, входящем в структуру Минздрава Германии. Институт следит за эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

28 января комиссия выпустила документ, согласно которому вакцину англо–шведской компании AstraZeneca можно предлагать только лицам от 18 до 64 лет. Причиной такой рекомендации назвали отсутствие достаточных сведений об эффективности препарата для людей старше 65 лет.

Ранее стало известно, что поставки вакцины от AstraZeneca в Евросоюз значительно сократятся. Причины связывают с отставанием производства от графика.