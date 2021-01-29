МВД доработало проект об изъятии документов у владельцев неисправных авто

Москва, 29 января. МВД внесло коррективы в законопроект, разрешающий ГИБДД приостанавливать действие диагностических карт машин с неисправностью и изымать свидетельства о регистрации автомобиля.

Теперь новые правила будут вступать в силу сразу после обнаружения нарушений. Сотрудники ГИБДД смогут направлять автовладельцев на внеочередные технические осмотры неограниченное количество раз, передает «Коммерсантъ».

Сначала ведомство хотело распространить запрет только на движение при неисправной тормозной системе, рулевом управлении, неработающих ночью фар и неисправных дворниках при осадках. Но такой запрет уже существует в ПДД и КоАП.

Во Всероссийском обществе автомобилистов ранее поддержали инициативу о лишении водительских прав за три нарушения ПДД в течение года. Такая мера направлена на борьбу с рецидивистами, на которых не действуют штрафы.