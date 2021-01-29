Приговор осужденного за смертельное ДТП Ефремова хотят обжаловать

Москва, 29 января. Защита осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Заслуженный артист имеет шанс сократить срок, поскольку урегулированы все претензии потерпевшей стороны. Адвокат артиста Петр Хархорин посетил его в колонии, чтобы уточнить позицию и подготовить кассационную жалобу на судебный приговор, пишут СМИ.

Юрист добавил, что Ефремов не сильно выделяется среди других осужденных. Тем не менее «чувствуется некоторое уважение и интерес со стороны простых сотрудников колонии», сообщил адвокат.

Хархорин также считает, что сейчас актер стал совершенно другим человеком. Если в ходе дела он был абсолютно потерянным, то сейчас Ефремов — здравомыслящий и «реальный человек», по словам юриста. Адвокат подчеркнул, что заключенный ведет себя хорошо и не получал ни одного замечания от сотрудников колонии.

Михаила Ефремова осудили на семь с половиной лет за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В колонии артист работает в пошивочном цеху. К новой специальности он относится с юмором. Большую часть свободного времени артист посвящает чтению.