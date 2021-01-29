Поклонники пришли в восторг от соблазнительного образа Ковальчук

Москва, 29 января. Популярная певица Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками новостью — ее песню взяли на радиостанцию. По этому случаю она опубликовала пост с соблазнительным фото.

Знаменитость в последнее время много работала над несколькими важными проектами. По ее словам, она сильно перенервничала при согласовании новой композиции и занималась другими хлопотами, которые отнимали много сил. Теперь, освободившись от дел, Ковальчук даже в «пасмурном небе замечает солнце».

Свое настроение звезда отразила в посте с соблазнительной фотографией. На снимке она присела на корточки и грациозно приподняла голову. Для фотосессии певица выбрала черные брюки, бюстгальтер и бабочку в горошек.

Поклонники Ковальчук пришли в восторг от образа бывшей солистки группы «Блестящие». Особенно их поразила выразительная грудь, которая виднеется из-под нижнего белья.

«Ух, какая секси», — заметил фанат.

«Юля, вы молодец. Пример многим девушкам с такой замечательной фигурой. Работаете над собой и остаетесь в форме. Вы прекрасны», — осыпал комплиментами звезду фолловер.

«Вау, Юля, очень вкусная фотография», — написал подписчик.

Знаменитость часто радует поклонников смелыми фотографиями. Она не стесняется быть откровенной, поэтому публично обнажает и душу, и тело.