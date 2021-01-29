Российских автовладельцев обяжут согласовывать тюнинг машин

Москва, 29 января. Правила тюнинга автомобилей в России изменятся с 1 февраля. Российских автовладельцев обяжут согласовывать каждое дополнение в конструкции машин.

Разрешение на тюнинг будут выдавать региональные испытательные лаборатории. Их заключения о внесении изменений в конструкции автомобилей будут вноситься в реестр Минэкономразвития.

Автомобилистам следует учитывать, что в России сейчас функционируют всего несколько десятков таких лабораторий. В Москве и Владивостоке их много, а в других городах — минимальное количество. Специалистам лабораторий при этом запрещено выдавать документы на автомобиль из другого региона, пишут «Известия».

Минпромторг РФ ранее разработал пакет поправок в технический регламент Таможенного союза. В документе сказано, что водители должны делать внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в конструкции машин.