Симферополь, 29 января. Президент Украины Владимир Зеленский должен перестать лгать соотечественникам о возможном «возвращении» Крыма в состав страны, считают в Государственном совете республики.

Таким образом там прокомментировали заявление лидера, в котором он называет возвращение региона в Россию «страшной ошибкой», требующей немедленного исправления. Для этого Киев созывает саммит «Крымская платформа», который направлен на возобновление контроля над полуостровом. Подобная инициатива напоминает лишь политический мираж, отметил депутат Государственного совета Республики Крым Юрий Гемпель.

«Во-первых, относительно ошибки, господин Зеленский, она как раз в 2014 года была исправлена. Причем исправлена окончательно», — добавил он в интервью РИА Новости.

За шесть лет более миллиона граждан Украины, в том числе и жители Крыма, стали россиянами. Рост интереса к российскому паспорту связан с упрощением процедуры его получения. Только за прошлый год гражданами РФ стали свыше 409 тыс. человек.