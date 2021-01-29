Минстрой РФ готовит законопроект по усилению контроля сдачи жилья

Москва, 29 января. Власти РФ намерены усилить контроль за сдачей жилья в аренду, поэтому Минстрой РФ готовит законопроект, который создаст условия для формирования рынка частной наемной недвижимости.

Документ планируют внести в Государственную думу до конца 2021 года.

«Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов, — приводят «Известия» слова представителя «Дом.РФ».

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин рассказал о мероприятиях по развитию рынка арендного жилья, которые включены в паспорт федерального проекта «Жилье». По его словам, в планах запустить информационные системы учета договоров найма жилья, а также создать благоприятный налоговый режим, который обеспечит условия для создания жилищного фонда.

Специалист по сделкам с недвижимостью Кирилл Манаенков ранее сообщил о возможном повышении стоимости аренды жилья в России. Он связывает это с законопроектом по усилению контроля за сдачей недвижимости.