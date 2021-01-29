Российских школьников начнут обучать с помощью игр и подкастов

Москва, 29 января. Образование в школах России дополнят развлекательным форматом. На соответствующие цели планируется выделить 800 млн рублей.

Финансировать инициативу может Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО). Она подразумевает внедрение подкастов, видеороликов и игр-симуляторов в образовательный процесс.

Согласно информации на сайте госзакупок, речь идет об интерактивных картах, платформах для виртуальных лабораторных работ, градостроительные, космические, военные, «биологические» игры. ФИЦТО рассматривает дальнейшие инвестиции в гранты для создателей подобного контента.

Россия вошла в шестерку лучших стран мира по качеству школьного образования по итогам 2020 года. В международных олимпиадах школьников российские подростки оказались в числе лидеров.