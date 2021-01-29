Мошенники нашли новый способ кражи денег через банкоматы

Москва, 29 января. Злоумышленники придумали новые способы кражи денег через банкоматы. Эксперты рассказали россиянам о самых изощренных методах.

В связи с переходом банковского ПО на новую операционную систему Windows 10 мошенники активизировались. Новая система обладает большими возможностями. Это увеличивается риск того, что злоумышленники обойдут защиту киоска банкомата и получат доступ к «операционке».

Руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков, основываясь на опыте своей компании, сообщил, что в банкоматах есть небезопасное разграничение доступа к ПО. Это как раз позволяет мошенникам похитить деньги или персональные данные пользователя.

Еще один способ кражи денег — black box. Денежные средства при помощи такой системы выводятся за счет системной шины компьютера.

Зачастую мошенники обманывают россиян, представившись по телефону сотрудником банка. При этом есть возможность обезопасить себя, например, если установить на смартфон приложение, которое определяет номер телефона мошенника.