Криминальная разборка могла стать причиной перестрелки на поминках под Анапой

Анапа, 29 января. Стрельбу на траурном мероприятии под Анапой могли организовать представители местных криминальных группировок. Полиция объявила в розыск двоих участников перестрелки.

Вооруженный конфликт произошел на трассе Новороссийск — Керчь под Анапой на хуторе Заря. Один человек был убит, троих госпитализировали с огнестрельными и ножевыми ранениями.

По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия между представителями криминальных элементов. Сотрудники следственного комитета проводят комплекс розыскных мероприятий, возбуждено уголовное дело по статье убийство, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. У убитого 34-летнего мужчины осталась жена и двое детей.

Перестрелка, как сообщалось ранее, произошла сразу после поминок. На данный момент трое пострадавших мужчин находятся в реанимации.