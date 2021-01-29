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Криминальная разборка могла стать причиной перестрелки на поминках под Анапой

Криминальная разборка могла стать причиной перестрелки на поминках под Анапой

Анапа, 29 января. Стрельбу на траурном мероприятии под Анапой могли организовать представители местных криминальных группировок. Полиция объявила в розыск двоих участников перестрелки.

Вооруженный конфликт произошел на трассе Новороссийск — Керчь под Анапой на хуторе Заря. Один человек был убит, троих госпитализировали с огнестрельными и ножевыми ранениями.

По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия между представителями криминальных элементов. Сотрудники следственного комитета проводят комплекс розыскных мероприятий, возбуждено уголовное дело по статье убийство, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. У убитого 34-летнего мужчины осталась жена и двое детей.

Перестрелка, как сообщалось ранее, произошла сразу после поминок. На данный момент трое пострадавших мужчин находятся в реанимации.

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