Пушков отреагировал на хамство Украины в ПАСЕ в адрес России

Москва, 29 января. Российский сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал украинскую делегацию в ПАСЕ, которая агрессивно вела себя по отношению к РФ. Своим мнением он поделился в соцсетях.

Пушков вспомнил, что и в 2014 году со стороны украинского депутата Ирины Геращенко в адрес России раздавались «истеричные вопли». Кроме того, «расистские выкрики» формировали и ее коллеги из делегации.

«Время идет — ничего не меняется. <…> И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России», — написал Пушков.

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия России. В ходе обсуждения украинские делегаты призывали ПАСЕ не делать этого. Например, депутат Рады Александр Гончаренко начал по-хамски себя вести: свое выступление он начал с оскорбления России. Вице-спикер Госдумы сделал украинскому парламентарию замечание, но это не умерило пыл украинского депутата.

Бывший депутат Рады Алексей Журавко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН объяснил, почему в ПАСЕ проигнорировали истерику Киева. Он отметил, что зачинщиком этого скандала являются США, которым нужна агрессивная Украина для сдерживания РФ.