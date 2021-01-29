Убитая горем мать юмориста Шаляпина рассказала о последнем с ним разговоре

Москва, 29 января. Юморист Александр Шаляпин был прирожденным актером. Его мать в очередной раз убедилась в этом, увидев на похоронах многих известных людей.

Мать Александра Шаляпина не поддерживала идею сына стать артистом. Но судьба распорядилась иначе. Мальчик с детства участвовал в спектаклях и продолжил творческую деятельность в подростковом и более старшем возрасте.

«Он был журналистом талантливейшим, он писал, на радио выступал, это был творческий человек из семьи Шаляпина. Все Шаляпины в душе артисты», – заявила мать комика.

Жизнь юмориста была счастливой: он посетил много стран, часто выступал на публике, занимался любимым делом. По словам женщины, Шаляпина сгубила алкогольная зависимость.

«Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: «Мама, я счастливый человек». Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: «Мама, стендап всегда будет, они всегда будут любимыми», – рассказала мама Александра Шаляпина.

Юморист скончался несколько дней назад. По предварительным данным, комик мог свести счеты с жизнью. Простились с ним на Троекуровском кладбище в Москве. В последний путь юмориста провожали коллеги по стендапу, родные, близкие и другие артисты.