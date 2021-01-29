Скончалась звезда фильма «Прислуга» Сисели Тайсон

Вашингтон, 29 января. Актриса Сисели Тайсон, ставшая первой в истории афроамериканкой, получившей статуэтку «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, скончалась на 97-м году жизни.

Трагическое известие сообщил менеджер актрисы. Причина смерти Сисели Тайсон на данный момент неизвестна.

Сисели Тайсон родилась и выросла в Нью-Йорке. Получила широкую известность благодаря съемкам в таких проектах, как «Синяя птица», «Прислуга» и «Как избежать наказания за убийство». За свою карьеру она одиннадцать раз номинировалась на премию «Эмми», однако выиграла лишь две статуэтки.

В январе любителей американского кинематографа потрясло еще одно известие. На 94-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Марк Ричман. Он снискал славу благодаря ролям в фильмах «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» и «Поединок».