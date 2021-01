МГИМО улучшил позиции в рейтинге научно-исследовательских центров

Москва, 29 января. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ улучшил свои позиции в международном рейтинге научно-исследовательских центров за 2020 год.

МГИМО поднялся на одну строчку и оказался на 124-м месте в подготовленном специалистами Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета (США) рейтинге (The Global Go To Think Tank Index 2020). Свои позиции сохранили Московский центр Карнеги и Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), оставшиеся на 26-м и 33-м местах. Возглавляет рейтинг Фонд Карнеги в Вашингтоне.

Всего в списке 174 организации. Россия, у которой 143 научно-исследовательских центра, расположилась на 12-м месте в мире по числу подобных организаций.

