Ученые из США назвали причину невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

Москва, 29 января. Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема в США раскрыли механизмы формирования иммунитета против COVID-19.

Работа иммунной системы запускается после того, как вирусы попадают в клетки. Попадая в лимфоидные органы, вирусные белки встречаются с Т- и В-клетками, распознающие только те вирусы, с которыми они раньше знакомились, передает РИА Новости. Принцип вакцин основан именно на защитной иммунной памяти.

Люди, не имеющие антител, могут не заражаться коронавирусом. Ученые предположили, что это связано с наличием в их организме Т- и В-клеток, специфических к другим человеческим коронавирусам семейства HCoVs, проявляющимся в виде «обычной простуды». Реакция каждого организма индивидуальна в зависимости от истории его инфицирований.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико ранее назвал вакцинацию одним из двух способов спасти мир от COVID-19. Иммунитет должен сформироваться у 60-70% населения.