Москва, 29 января. Россия под руководством президента Владимира Путина вернула себе статус сверхдержавы, нарастив военную мощь. Такое мнение появилось в датской газете Berlingske.

Сухопутные силы Москвы хорошо обучены и обновлены, заявил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в интервью изданию. Военно-воздушные силы претерпели серьезную модернизацию, Россия имеет сильнейшую систему противовоздушной обороны. Особого внимания заслуживает ядерный арсенал страны, а также современные и прекрасно вооруженные подводные лодки.

Западная пресса ранее оценила российские гиперзвуковые комплексы «Авангард», не имеющие аналогов в мире. Ракеты полностью управляемы и способные поражать цели любой степени защищенности.