Обнаружен способный предотвратить новые вспышки COVID-19 фермент вируса

Москва, 29 января. Коронавирус обладает особым ферментом под наименованием экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Он служит целью для предотвращения новых вспышек COVID-19 и подавления пандемии.

Такой вывод сделала группа иностранных ученых из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета. Специалисты в результате исследования вируса открыли его слабое место.

Как выяснилось, обнаруженный фермент несет в себе вспомогательную функцию: он исправляет ошибки при репликации генома. Также он играет незаменимую роль в извлечении генетического материала из других штаммов, передает портал MedicalXpress.

«Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью... ослабления продолжающейся пандемии COVID-19», — подчеркнула один из авторов исследования Дженнифер Гриббл.

Многие острые респираторные инфекции имеют схожие симптомы, в частности коронавирус. Как отличить COVID-19 от обычных ОРВИ, ранее рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский. По его словам, в первую очередь необходимо выяснить объемы поражения дыхательной системы.