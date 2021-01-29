Ростуризм: отдых в России может стать модным трендом у иностранных туристов

Москва, 29 января. Отдых в России для иностранных туристов сейчас является «экзотикой». В ближайшие годы это направление может стать модным, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

У россиян, по мнению Догузовой, уже формируется мода на отдых внутри страны. Скоро этот тренд станет международным.

«Для многих иностранцев поехать в Россию это как приоткрыть завесу тайны. Я прогнозирую, что в ближайшие годы будет мода на отдых в России, на то, чтобы открывать Россию», – подчеркнула Догузова в интервью на YouTube.

Кабмин РФ в августе 2020 года запустил программу туристического кешбэка. Ей воспользовались 300 тысяч человек. На отдых на территории России они потратили 6,5 млрд рублей.