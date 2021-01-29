Инфекционисты описали грядущие всплески COVID-19 в России

Москва, 29 января. Россию могут затронуть небольшие скачки заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. К такому выводу пришли вирусологи и инфекционисты.

Небольшой рост заражений коронавирусом может наступить весной. Это связано с тем, что после зимы у людей ослабевает иммунитет и появляется авитаминоз, пояснил главврач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков в беседе со СМИ.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что небольшой всплеск заболеваемости может наступить в ближайшие недели. Однако рост новых случаев будет значительно меньше, чем в период с ноября по декабрь.

Мнение коллег разделяет инфекционист Николай Малышев. Он обратил внимание, что новогодние каникулы благоприятно сказались на заболеваемости инфекцией. Это связано с тем, что большинство людей провели праздники дома.

Вирусолог Феликс Ершов ранее предположил, что уже к лету в России могут быть сняты все ограничения из-за коронавируса. Он также назвал главное условие для полной победы над COVID-19.