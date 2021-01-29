Алжир получит первую партию российской вакцины «Спутник V» 29 января

Алжир, 29 января. Первая партия российского препарата против COVID-19 «Спутник V» прибудет в Алжир в ближайшие часы. Об этом сообщает агентство Algerie Press Service.

Первая партия, по словам министра связи, официального представителя правительства Аммара Бельхимера, будет доставлена в аэропорт Буфарик в провинции Блида, где и начнется массовая вакцинация населения. С начала пандемии коронавируса этот регион стал одним из самых масштабных очагов заражения COVID-19 в Алжире.

Поставку вакцины обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадумом. Особое внимание стороны уделили взаимной помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает RT.

Ранее стало известно, что республика ждет около 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса. «Спутник V» был зарегистрирован в Алжире 10 января 2021 года.