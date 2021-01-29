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Россиян предостерегли от одновременного использования нескольких масок

Россиян предостерегли от одновременного использования нескольких масок

Москва, 29 января. Ношение сразу нескольких медицинских масок действительно более эффективно защищает человека от вирусов, однако такой «бутерброд» несет больше вреда, чем пользы.

Множество слоев ткани не дает возможность носителю нормально дышать, из-за чего возникает угроза ухудшения состояния человека в связи со скоплением углекислого газа вокруг носа. В таких случаях пациенты часто жалуются на немотивированную сонливость и усталость. Кроме того, такой способ значительно отразится на кошельке граждан, отметил терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.

«Если сложить стоимость трех масок и учесть частоту их смены, то сумма получится очень близкой к цене добротного респиратора класса FFP2», — добавил он в беседе с «Комсомольской правдой».

Ранее за отказ надеть маску был оштрафован бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Он без средства индивидуальной защиты был замечен во время празднования очередной годовщины образования республики.

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