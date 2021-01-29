ЕС пригрозил заморозить экспорт вакцин от коронавируса в Великобританию

Брюссель, 29 января. Европейский союз может приостановить поставки вакцин от коронавируса на территорию Великобритании. Об этом говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля.

Вопрос сейчас находится на рассмотрении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Необходимость подобных мер обусловлена опасением руководства ЕС из-за нехватки препаратов. В рамках инициативы предлагается заблокировать экспорт 40 млн доз вакцины корпорации Pfizer, заказанных британским властями.

Причиной дефицита стала «вакцинная война», вызванная, в том числе, компанией AstraZeneca. Последняя обещала доставить разработку в Соединенное Королевство и вместе с этим оттягивает их поставку Евросоюзу, объясняя задержку более поздней датой подписания соглашения.

«Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность», — сказано в заявлении Мишеля.

От коронавируса ранее привился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он поблагодарил специалистов за оказание услуг, при этом скрыв разработчика выбранного препарата.