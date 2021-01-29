Игнорирование головной боли может навредить организму

Москва, 29 января. Пытаться своими силами справиться с головной болью не стоит, лучше при малейшем дискомфорте принять обезболивающий препарат.

Человек не может знать наверняка, усилится боль или пройдет, поэтому лучше предотвратить усугубление недуга, уверен врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд. Частая головная боль является поводом пройти медицинское обследование, передает радио Sputnik.

«Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц — точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить», — отметил Бранд.

Выбирать можно любые обезболивающие препараты, но в том случае, если их прием нерегулярный. Некоторые лекарства могут сами вызывать головную боль, поэтому для частого их приема нужно проконсультироваться с врачом.

Медицинский директор британской компании Healthspan Сара Брюэр ранее перечислила симптомы самой сильной кластерной головной боли. Она возникает постоянно и может длиться до трех часов.