Зрители США и Канады увидят российский фильм «Огонь» летом 2021 года

Москва, 29 января. Картину «Огонь» Алексея Нужного покажут в Северной Америке летом 2021 года. Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип». Отмечается, что права на фильм-катастрофу приобрела мультиплатформенная компания Shout! Studios. Кроме того, кинолента будет показана в Латинской Америке, некоторых странах Европы, а также в Австралии и Новой Зеландии.

Сюжет картины «Огонь» повествует о подвиге пожарных и сотрудников МЧС, которые ежедневно рискуют своей жизнью, сталкиваясь с опасностью. Помимо Константина Хабенского, в проекте снялись Антон Богданов, Иван Янковский, Виктор Добронравов, Роман Курцын и другие.

В фильме использовались реальные кадры лесных пожаров в Красноярском крае. Создатели стремились к максимально реалистичному изображению событий, поэтому актеры работали в окружении настоящего огня.