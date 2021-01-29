Трейлер «Годзиллы против Конга» посмотрели почти 40 млн человек

Москва, 29 января. Всего за пять дней трейлер фильма «Годзилла против Конга» набрал свыше 39,7 млн просмотров. Видео опубликовано на YouTube-канале студии Warner Bros.

Сразу после появления трейлера его посмотрели более 15 млн пользователей. Этот показатель стал рекордным для американской киностудии. События в «Годзилле против Конга» развернутся вокруг борьбы двух монстров. Роли главных персонажей исполнили Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард и Ребекка Холл.

Авторы фильма несколько раз переносили дату выхода киноленты из-за угрозы распространения коронавируса. Согласно последним данным, премьера проекта запланирована на 26 марта. Показ фильма одновременно запустят в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.