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Трейлер «Годзиллы против Конга» посмотрели почти 40 млн человек

Трейлер «Годзиллы против Конга» посмотрели почти 40 млн человек

Москва, 29 января. Всего за пять дней трейлер фильма «Годзилла против Конга» набрал свыше 39,7 млн просмотров. Видео опубликовано на YouTube-канале студии Warner Bros.

Сразу после появления трейлера его посмотрели более 15 млн пользователей. Этот показатель стал рекордным для американской киностудии. События в «Годзилле против Конга» развернутся вокруг борьбы двух монстров. Роли главных персонажей исполнили Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард и Ребекка Холл.

Авторы фильма несколько раз переносили дату выхода киноленты из-за угрозы распространения коронавируса. Согласно последним данным, премьера проекта запланирована на 26 марта. Показ фильма одновременно запустят в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

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