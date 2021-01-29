Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксированы на границе России и Монголии

Иркутск, 29 января. Мощное землетрясение произошло вблизи российско-монгольской границы, где с середины месяца фиксируется повышенная сейсмическая активность.

Ощутимость первых колебаний земной поверхности составила от двух до четырех баллов. Толчки чувствовали жители Иркутска, Ангарска и Шелехова, а также граждане населенных пунктов Монды, Кырен и Орлик в Республике Бурятия.

Информацию об этом подтвердили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате сейсмособытия удалось избежать.

Ранее жители сел Ноглики и Катангли на севере Сахалина почувствовали мощное землетрясение. Его магнитуда составила 4,1, а ощущаемость не превысила двух-трех баллов.