Названы плюсы и минусы употребления субпродуктов

Москва, 29 января. Субпродукты способны разнообразить рацион здорового человека. Главное — правильно их готовить и не употреблять в пищу слишком часто, заявила врач-диетолог Нурия Дианова.

Отварной язык врач рекомендует использовать вместо колбасы. Из печени можно делать оладьи, запекая их в духовке. Жарить ее не стоит.

«Можно готовить паштеты из печени или, например, тушить куриную, индюшачью печень, она более нежная, быстро готовится и меньше горчит, чем, допустим, говяжья», — подчеркнула Дианова в интервью радио Sputnik.

В субпродуктах, по словам диетолога, содержится гемовое железо. Оно лучше усваивается организмом. Некоторым людям от блюд из печени и сердца лучше отказаться. Субпродукты противопоказаны при подагре и мочекаменной болезни.

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