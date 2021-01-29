Россия и ФРГ объединили усилия для борьбы с санкциями против «СП-2»

Москва, 29 января. Депутаты комитета Госдумы по энергетике провели встречу с немецкими коллегами, по итогам которой стороны пришли к соглашению о борьбе с санкциями против «Северного потока — 2».

Общая позиция участников заседания заключается в необходимости завершить строительство газопровода вопреки стремлению других стран заблокировать реализацию проекта. Подобные попытки наблюдаются со стороны США. После избрания нового президента администрация демократа Джозефа Байдена выступает с предложением приостановить прокладку труб.

«Общая позиция, <...> что «Северный поток — 2» должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе, в том числе для достижения экологических целей как в Германии, так и в Европе», — поделился результатами встречи глава комитета ГД Павел Завальный.

В Министерстве экономики и энергетики Германии ранее подсчитали, что за почти шестилетний период с начала действия антироссийских санкций европейский бизнес лишился миллиардов евро. Торговый оборот между Москвой и Берлином сократился с почти 68 млрд до 48 млрд евро (по состоянию на 2016 год).