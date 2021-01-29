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СМИ подсчитали наследство скончавшегося Василия Ланового

СМИ подсчитали наследство скончавшегося Василия Ланового

Москва, 29 января. Скончавшийся от коронавируса народный артист СССР Василий Лановой оставил своей семье внушительное наследство. Его особняк в Подмосковье и квартира в центре Москвы оцениваются в десятки миллионов рублей.

В ночь на пятницу стало известно о смерти Ланового, госпитализированного с коронавирусом в начале января. Звезде фильмов «Алые паруса» и «Офицеры» 16 января исполнилось 87 лет. День рождения он «отмечал» уже в больничной палате.

Место прощания и похорон родственники пока не озвучили. Жене актера Ирине Купченко и их сыну Александру предстоит после церемонии решать и вопрос наследства. Как сообщает портал «Дни.ру», любимый миллионами артист был очень востребован и оставил семье хорошую недвижимость.

СМИ подсчитали наследство скончавшегося Василия Ланового

Много лет назад он приобрел дом в подмосковном поселке Внуково, где когда-то жила советская элита. Его соседями по даче были Александр Абдулов и Владимир Познер. В различных интервью Лановой неоднократно подчеркивал, что гордится тем, что не вырубил ни одной сосны и ели, растущих на его участке.

Издание оценивает покупку дома в 1 млн долларов. Сегодня, по данным риелторов, особняк подорожал на 500 тыс. долларов.

Последние годы жизни актера прошли в квартире около Арбата, до театра Вахтангова, где он трудился, Лановой часто ходил пешком. Цены на трехкомнатные квартиры в этом районе стартуют от 50 млн рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР. Градоначальник подчеркнул, что «его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей», «образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть».

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