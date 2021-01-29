Депутат ГД Козенко анонсировал новый этап исторического развития Донбасса

Донецк, 29 января. Донецкая и Луганская народные республики успешно прошли проверку на прочность и готовы к новому этапу исторического развития. Так считает депутат Госдумы Андрей Козенко.

Первые годы стали тяжелыми и переломными для Донбасса. Однако сейчас жители республик показали, что их не сломить санкциями, блокадами и даже обстрелами, отметил Козенко в рамках международного форума в Донецке.

«Первые годы стали переломными, они оказались проверкой на прочность, но мы видим, что никакими санкциями, блокадами и даже военной агрессией не запугать тех, чей дух закалялся в шахтах», — заявил депутат.

Приоритетными задачами на сегодня остаются восстановление исторической справедливости и укрепление государственности ДНР и ЛНР в качестве русских национальных государств, заключил Козенко.

Международный форум «Русский Донбасс» стартовал накануне и продлится два дня. В рамках мероприятия будет утверждена доктрина государственной политики ДНР и ЛНР. Участниками форума стали около 400 делегатов.

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от поездки в Донецк. Журналистка встретилась с местными жителями, осмотрела школы и больницы города.