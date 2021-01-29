Надежда Бабкина: Русский кинематограф понес колоссальную потерю со смертью Ланового

Москва, 29 января. Эстрадная певица Надежда Бабкина выразила соболезнования родным и близким скончавшегося от COVID-19 народного артиста СССР Василия Ланового.

В ночь на пятницу стало известно о смерти актера, трагическая новость отдалась болью в сердцах миллионов его поклонников. Лановому было 87 лет, которые он «отметил» 16 января, уже находясь больнице. Накануне его состояние ухудшилось, он пережил клиническую смерть.

Бабкина на своей странице в Instagram от лица возглавляемого ей театра «Русская песня» выразила соболезнования близким и поклонникам творчества Ланового.

«Не будет никакого преувеличения, если сказать, что русский театр и кинематограф понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семеновича Ланового — легендарного артиста, настоящего рыцаря Вахтанговской сцены, выдающегося человека, блистательного романтического героя с огромным диапазоном характеров — от Вронского в «Анне Карениной» до Шервинского в «Дни Турбиных» — написала она.

Лановой пользовался огромной популярностью у зрителей. Картины с его участием были обречены на успех. Актер обладал незабываемой внешностью, что сделало его одним из самых красивых советских актеров.

Звезда оперной сцены Мария Максакова ранее призналась, что ее супруг выбрал для их сына имя Иван в честь героя Ланового из-за фильма «Офицеры». Свой выбор он объяснил тем, что «именно этот фильм сформировал его и тысячи других кадетов, именно этот фильм стал путеводной звездой будущих офицеров, сформулировал ценности, которые горели в их сердцах».

О жизни и творчестве народного артиста СССР читайте в специальном материале ФАН.