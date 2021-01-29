Усиление Тихоокеанского флота РФ стало «местью» США за опасные маневры

Москва, 29 января. Тихоокеанский флот получит корвет «Резкий» к концу 2021 года. О планах развития вооружения ТОФ ВМФ России рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Резкий» примет участие в ходовых испытаниях осенью 2021 года, после чего станет четвертым надежным защитником границ Приморского края. Сейчас в состав объединения входят корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», передает эксперт.

«Непростая судьба была, сначала не все складывалось. Были задержки по строительству, потому что за многие годы, особенно постсоветские, на Дальнем Востоке надводных кораблей даже такого класса, как корвет, не строилось», — вспоминает Дандыкин.

На данный момент на строительстве находятся еще шесть боевых кораблей для ТОФ ВМФ России, рассказал специалист. Такое усиление обусловлено недавним случаем с американским эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Иностранный корабль на два километра зашел в территориальные воды России и покинул их только после предупреждения от миноносца «Адмирал Виноградов».

Новые российские корабли будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые, по словам Дандыкина, станут своеобразной местью для США. На вооружение Военно-морского флота России новейшие корветы с гиперзвуковым оружием поступят к 2028 году, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.