Илон Маск спровоцировал рост акций разработчика Cyberpunk 2077

Вашингтон, 29 января. Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оставил положительный отзыв о видеоигре Cyberpunk 2077, после чего акции студии CD Project Red выросли на 19%.

Создателем Cyberpunk 2077 является польская студия CD Project Red. После сообщения Маска, ее акции на бирже взлетели на 19%. Этот показатель стал самым сильным с июня 2015 года.

«Эстетика игры Cyberpunk невероятна», — написал миллиардер на своей странице в Twitter.

Глава SpaceX также пообещал, что в Tesla Model S Plaid появится возможность запустить Cyberpunk 2077. Продажи электрокара начнутся в феврале. Модель будет оборудована 17-дюймовым экраном.

CD Project Red недавно выпустила патч для игры Cyberpunk 2077. Он включает в себя ряд важных исправлений и улучшений.