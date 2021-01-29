Иосиф Пригожин: Импозантный красавец Лановой был кумиром миллионов

Москва, 29 января. Продюсер Иосиф Пригожин назвал скончавшегося в четверг народного артиста СССР Василия Ланового символом советского и русского кинематографа.

На своей странице в Instagram Пригожин опубликовал фото, на котором он позирует вместе с Лановым и своей супругой певицей Валерией.

«Не стало еще одного легендарнейшего народного артиста СССР Василия Ланового. Уходит целая эпоха, плеяда выдающихся достойнейших людей, символов советского и русского кинематографа. Василий Семенович Лановой, импозантный красавец, был кумиром миллионов женщин нашей страны», — пишет продюсер.

Обращаясь к своему кумиру, Пригожин подчеркнул, что тот «всегда будет жить в наших сердцах».

Поклонники Пригожина поддержали его, скорбя вместе о кончине выдающегося актера.

«Это был воистину народный артист, его роли незабываемы, и сам он всегда будет в сердцах наших. Царствие небесное, покойся с миром, дорогой наш, любимый артист», — пишет в комментариях пользователь nataly63nataly.

«Уходит эпоха, уходят великие люди той эпохи… Светлая и добрая им память!» — добавила gladkova2479.

Лановой был госпитализирован с коронавирусом в начале января. Накануне ему стало плохо, врачи сообщали, что он пережил клиническую смерть. В ночь на пятницу его супруга сообщила журналистам, что Ланового не стало.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР. Градоначальник подчеркнул, что «его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей», «образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть».

О жизни и творчестве одного из самых красивых актеров СССР читайте в специальном материале ФАН.