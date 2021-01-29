Ракетный маневр Японии может стать предшественником битвы за Курилы

Москва, 29 января. В Японии уже готовы все технологические цепи для разработки ядерной ракеты. Последствия этого предсказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Сейчас власти островного государства работают над созданием ракет меньшей и средней дальности. В случае их получения создается значительная угроза безопасности в отношении Северной Кореи, Китая и России. Данный факт существенно меняет стратегический расклад в конкретном регионе.

Правительство Японии планирует улучшить собственный ракетный комплекс «Хитонисики». Изначально радиус его удара достигал 200 км, специалисты намерены увеличить показатель до 900 км и 1,5 тыс. км, а затем сделать оружие незаметным для врага, передает издание Mainichi Shimbun.

«Япония — стратегически важный противовес и фланг противостояния США против РФ. Они вцепились в него зубами. Потому что иначе ломаются американские планы зажатия России», — отметил Баранец в интервью «ПолитРоссии».

Речь идет о натиске НАТО со стороны Запада и усилении дальневосточного фланга. По словам военного обозревателя КП, после определения ракет на боевое дежурство силы РФ, КНР и КНДР «обведут красным кружком» местоположение объекта. В случае угрозы цель будет ликвидирована мгновенно и в первую очередь.

Ранее Виктор Баранец заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружения для того, чтобы «вспахать США». Он обратил внимание на опасения Вашингтона из-за наличия у Москвы ядерных торпед «Посейдон».