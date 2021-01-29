Финансист Иванов дал советы по выгодному хранению денег

Москва, 29 января. Одним из лучших способов приумножить свои финансы являются инвестиции. Вкладывать деньги можно в валюту, недвижимость, бизнес или ценные бумаги.

Размер получаемой выгоды зависит от готовности человека к высоким рискам потерять свои вложения. К числу таких инвестиций относятся вложения в криптовалюту. Особенно это касается новых электронных валют, которые сначала дорожают на тысячи процентов, а затем резко теряют свою ценность.

Чаще всего инвесторы отдают предпочтение стабильным инструментам. Они обладают средней доходностью и низкими рисками, пояснил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в беседе с «Прайм».

«Это — вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ретейл) или покупка валюты», — отметил финансист.

Наиболее традиционным видом вложений является покупка валют и монет из серебра и золота. Такой способ позволяет обезопасить рублевые средства от девальвации, дает средний, но стабильный доход. Однако перед началом любого заработка необходимо изучить все инструменты вложения.

Финансист Дмитрий Ферапонтов объяснил разницу между инвестициями и вкладами. Ключевое различие этих способов дохода заключается в конечной цели человека — хочет он приумножить или сберечь свои деньги.