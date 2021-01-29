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Финансист Иванов дал советы по выгодному хранению денег

Финансист Иванов дал советы по выгодному хранению денег

Москва, 29 января. Одним из лучших способов приумножить свои финансы являются инвестиции. Вкладывать деньги можно в валюту, недвижимость, бизнес или ценные бумаги.

Размер получаемой выгоды зависит от готовности человека к высоким рискам потерять свои вложения. К числу таких инвестиций относятся вложения в криптовалюту. Особенно это касается новых электронных валют, которые сначала дорожают на тысячи процентов, а затем резко теряют свою ценность.

Чаще всего инвесторы отдают предпочтение стабильным инструментам. Они обладают средней доходностью и низкими рисками, пояснил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в беседе с «Прайм».

«Это — вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ретейл) или покупка валюты», — отметил финансист.

Наиболее традиционным видом вложений является покупка валют и монет из серебра и золота. Такой способ позволяет обезопасить рублевые средства от девальвации, дает средний, но стабильный доход. Однако перед началом любого заработка необходимо изучить все инструменты вложения.

Финансист Дмитрий Ферапонтов объяснил разницу между инвестициями и вкладами. Ключевое различие этих способов дохода заключается в конечной цели человека — хочет он приумножить или сберечь свои деньги.

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