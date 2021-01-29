Врач Вознесенский перечислил главные отличия коронавируса от прочих ОРВИ

Москва, 29 января. Люди с тревожностью в пандемию склонны воспринимать любые симптомы за COVID-19. Как определить истинную причину недомогания рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Коронавирус относится к заболеваниям группы ОРВИ. В случае головной боли, ломоты в разных частях тела и высокой температуры следует обратиться к специалисту, чтобы узнать правильный диагноз. Потому что многие острые респираторные вирусные инфекции имеют общие черты, пояснил инфекционист в беседе на радио Sputnik.

В первую очередь, по словам специалиста, стоит обратить внимание на поражение дыхательной системы.

«При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и легкие, но, тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться», — рассказал Вознесенский.

Недавно депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал способ победить коронавирус за две недели. Он призвал россиян соблюдать меры индивидуальной защиты.