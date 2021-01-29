Китайские ученые нашли «лекарство» от старения

Пекин, 29 января. Исследователям из Китая удалось определить ген, отвечающий за старение организма. Ученые провели эксперимент по омоложению клеток.

Опыты проводили на мышах, воздействуя на генетическую последовательность kat7. Некоторые процессы удалось остановить, а какие-то обратить вспять.

«Результаты наших опытов говорят сами за себя — продолжительность жизни тестовых мышей, которые подверглись генетической терапии, повысилась на 25%. При этом, мыши стали более здоровыми и активными», — отметили ученые.

Следующим этапом должны стать испытания на приматах. Если они пройдут успешно, то ученые протестируют свою разработку на людях, но это произойдет только при 100% уверенности в безопасности процедуры.

Ученые Стэнфордского университета ранее обнаружили способ омоложения мозга. Для это необходимо оказать воздействие на жизнедеятельность макрофагов.