Погребинский объяснил, почему Байден не захочет иметь дело с Порошенко

Киев, 29 января. Новый президент США Джо Байден будет избегать общения с экс-президентом Украины Петром Порошенко, поскольку тот себя максимально скомпрометировал. Такое мнение высказал директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» Михаил Погребинский.

Политолог констатировал, что есть общая установка для представителей и Демократической, и Республиканской партий по поводу политики в отношении Киева: «сдерживать Россию, чтобы она не обижала бедную несчастную Украину». Но он сомневается, что Байден продолжит общение с Порошенко.

«Но представить себе, что есть реально какие-то дружеские отношения между нашим откровенно уголовным преступником, которого власть не решается привлечь к уголовной ответственности… Я считаю, что он так много беды принес молодому украинскому государству, что рано или поздно ему придется за все это ответить», — подчеркнул Погребинский в эфире телеканала «Наш».

Ранее на этой неделе стало известно, что на Украине возбуждены сразу два уголовных дела в отношении Порошенко и Байдена, касающиеся «вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины».

В конце прошлого года сообщалось, что сын Байдена, Хантер находится под федеральным следствием за сокрытие дохода размером в 400 тыс. долларов, полученного им в украинской газовой компании Burisma Holdings в 2014 году. В налоговой декларации за тот год он указал прибыль в 847 328 долларов, но, как выяснилось, он должен был заплатить налог с куда большей суммы.

Генпрокуратура Украины рассматривает десятки дел, возбужденных в отношении Порошенко. Экс-президента обвиняют, в частности, в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и многом другом. Сам Порошенко отвергает все обвинения и пользуется разными предлогами, чтобы пропускать допросы в ГБР.