Комплекс переработки отходов «Восток» вывели на полную мощность

Москва, 29 января. Самый крупный в Европе комплекс переработки отходов «Восток» в Егорьевске ежегодно будет перерабатывать 1,2 миллиона тонн мусора.

Штат работников в ближайшее время расширят до тысячи человек, передает телеканал «360». Комплекс оснащен самой современной техникой, заметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Огромное производство смогли построить достойно и быстро. Но самое главное, что все это работает. […] Мы, конечно, рядом. Понимаем, насколько это чувствительная тема для жителей», — отметил глава региона.

Власти Подмосковья за предыдущий год закрыли 19 последних полигонов мусора. «Восток» будет перерабатывать и утилизировать 75% отходов, и всего 25% будут захоранивать.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о строительстве в Саратовской области экотехнопарка «Михайловский» для переработки отходов I и II классов опасности. Новое предприятие обеспечит местных жителей работой и поспособствует решению экологических проблем в регионе.