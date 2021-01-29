Стоимость биткоина выросла более чем на 10% и превысила 33 тыс. долларов

Москва, 29 января. Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 10,03% и достиг отметки 33,456 тыс. долларов, следует из данных портала CoinDesk.

Самая популярная криптовалюта в мире, по данным на 01:42 по московскому времени, находилась на отметке 33,441 тыс. долларов за штуку. На пике стоимость биткоина держалась на уровне 33,5 тыс. долларов. На протяжении последних месяцев курс биткоина демонстрировал стремительный рост.

Недавно стоимость биткоина зафиксировалась на отметке 39,4 тыс. долларов. Для обновления исторического максимума, который составляет 42 тыс. долларов, нужно было прибавить в цене еще 7,5%.