Ученые в Австралии рассказали о последствиях жизни с «тихим убийцей»

Сидней, 29 января. Апноэ во сне может стать причиной развития серьезных заболеваний, считают австралийские ученые. Это состояние врачи прозвали «тихим убийцей».

При апноэ во сне возрастает уровень адреналина и, как следствие, повышается артериальное давление. Из-за этого увеличивается риск возникновения сердечных приступов.

У людей, долго живущих с «тихим убийцей», может развиться сахарный диабет. Ученые также предупредили о появлении головных болей, снижении памяти и концентрации.

Врач-сомнолог ранее рассказала, что пациенты с апноэ больше других рискуют оказаться в реанимации при коронавирусе. Им нужно спать в кислородных масках, даже находясь в обычной палате.