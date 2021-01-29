ВОЗ заявила об угрозе «страшного шторма» заболеваемости COVID-19

Женева, 29 января. Темпы распространения коронавируса в Африке ежедневно растут, что обусловлено появлением новых штаммов возбудителя COVID-19 и общей усталостью жителей от пандемии.

Обострение эпидемиологической ситуации может свидетельствовать о скорой повторной вспышке заболеваемости, что окажет влияние на загруженность местной системы здравоохранения. Такие опасения высказала региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Африке Матшидисо Моэти. По ее словам, существует угроза дефицита больничных коек.

«Помимо новых вариантов, усталость от COVID-19 и последствия собраний в конце года могут спровоцировать... вторую волну в Африке и переполнение медицинских учреждений», — отметила она.

ВОЗ обновила актуальные данные о развитии эпидемиологической ситуации в мире. По информации организации, с начала пандемии заразились более 100 млн человек, большая часть случаев инфицирования зафиксирована в США, Индии и Бразилии.