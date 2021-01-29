Пять новых станций по очистке воды заработали в Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 января. Новые модульные станции по очистке воды запущены в Луге Ленинградской области. Это позволит обеспечить питьевой чистой водой еще больше жителей.

Соответствующее заявление сделал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В ближайшие несколько лет региональные власти планируют создать еще 108 станций по очистке воды. Уже сейчас идет работа по строительству 19 очистных сооружений, передает Infox.

Деньги на возведение этих объектов выделяются из областного бюджета. В дальнейшем регион сможет получать материальную поддержку из федерального бюджета в рамках государственной программы. Скоро в Луге заработают еще семь модульных очистных станций. Аналогичные системы появятся в Оредеже, Никольском, Куйвози и других населенных пунктах области.

Оранжевую линию метро Петербурга могут расширить до Новосаратовки. С таким обращением намерены выступить власти Ленобласти к вице-премьеру России Марату Хуснуллину.