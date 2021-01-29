Детскую книгу об однополой любви нашли в главной библиотеке Киева

Киев, 29 января. Книга рассказывает о романтических отношениях между двумя принцессами. Она представлена в отделе для детей дошкольного и школьного возрастов.

Книгу закупила Национальная библиотека Украины, расположенная в Киеве. Всего украинским Минкультом было приобретено три таких произведения. Маленьким читателям предлагают узнать об истории принцессы, которая спасает свою возлюбленную из заточения. После пережитых приключений они скрепляют свои отношения узами брака.

Власти Украины к 2024 году намерены создать новые учебники без «доминирования одного пола над другим». Одним из авторов такой инициативы стал глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет.