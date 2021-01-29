Поклонники высмеяли актрису Асмус за роль леди Макбет в новом спектакле

Москва, 29 января. Актриса Кристина Асмус исполнит главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

Спектакль поставят на сцене Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой. Кристине Асмус досталась главная роль. Этим радостным для себя событием она поделилась в Instagram, опубликовав совместную фотографию с постановщиком Данилом Чащиным.

«Я репетирую новый спектакль... «Леди Макбет Мценского уезда»! Я играю Леди Макбет! Моя мечта уже лет 15! Доросла, наконец», — подписала снимок артистка.

Премьера постановки назначена на сентябрь этого года. Актрису поздравили многие комментаторы и пожелали творческих успехов. Но ряд фанатов раскритиковали такой выбор. По их словам, Асмус совсем не подходит на роль женщины, которая хладнокровно расправилась с близкими людьми ради любимого мужчины.

«Это что, шутка? Какая из Асмус леди Макбет?» — спросил подписчик.

«Купчиха то из девок! Интересно, с вашим образом совпадет ли?» — остро отметил фолловер, припомнив Асмус ее прошлые роли.

«Я ее Катерину себе не такой представляла», — подтвердила фанатка.

Другие же акцентировали внимание на внешности актрисы. По их словам, ходить на репетиции в спортивном костюме — не комильфо. Подвергся критике и новый цвет волос знаменитости. Поклонники уверены, что с новой прической Асмус «подешевела».

Кристина Асмус даже поучаствовала в съемках нового исторического фильма про последние дни жизни поэта Сергея Есенина. Для этого актриса ездила в Санкт-Петербург.