Симоньян поделилась впечатлениями от поездки в Донбасс

Донецк, 29 января. Жители Донецкой Народной Республики хотят быть частью русского мира, и мы должны помочь им в этом, заявила главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, посетившая Донецк.

По словам Симоньян, в Донецке она общалась с местными жителями, а также осматривала школы и больницы.

«И то, что мы увидели, еще больше утвердило нас в этом ощущении, насколько лучшие качества русского народа и духа, насколько они отражаются в каждом человеке, которого мы здесь встретили. Это беспримерное мужество, абсолютное бесстрашие, верность своим ценностям и идеалам, культуре, истории, языку, это великодушие, сплоченность и это, конечно, знаменитое русское терпение, великотерпение», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Симоньян добавила, что «люди Донбасса хотят быть русскими, мы должны обеспечить им эту возможность».

Гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году. После госпереворота в стране восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы, которые приняли Минские соглашения.

В конце пошлого года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что доктрина «Русский Донбасс», разрабатываемая в республике, сделает регион центром Русского мира для всех исторически русских регионов Украины. Он подчеркнул, что «Донбасс всегда был русским, и много веков является частью российского государства». Доктрина, по его словам, станет основой понимания культурно-исторического развития Донбасса.