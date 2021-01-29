Актер Джаред Лето рассказал о «таинственном исчезновении» статуэтки «Оскар»

Вашингтон, 29 января. Американский актер Джаред Лето, получивший статуэтку «Оскар» за роль в драме «Далласский клуб покупателей», потерял награду и до сих пор не знает, где она.

Соответствующее заявление актер сделал в шоу The Late Late Show with James Corden. Он признался, что его «Оскар» пропал более трех лет назад после переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. Лето долгое время пытался найти статуэтку, но поиски не увенчались успехом.

«Исчезла каким-то таинственным образом... Ведь это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро», — сказал артист.

Он также выразил надежду, что за его наградой тщательно ухаживают. По его словам, на трофее есть вмятина, появившаяся после удара о перила лестницы.

Стало известно, что Джаред Лето сыграет главную роль в хорроре «Морбиус», который выйдет на экраны в январе 2022 года. В декабре был представлен трейлер киноленты.